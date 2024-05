Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auseinandersetzung im Luisenviertel

Wuppertal (ots)

Am 07.05.2024 kam es zunächst in der Straße Tippen-Tappen-Tönchen (gegen 14:15 Uhr) und später auf einem Spielplatz in der Pestalozzistraße (gegen 15:20 Uhr) zu je einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Im Rahmen dieser Sachverhalte kam es zwischen den jeweils circa 15 Personen sowohl zu verbalen, als auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. In der Straße Tippen-Tappen-Tönchen wurde Pfefferspray eingesetzt und mit einer Soft-Air-Waffe gedroht. Die Beamten konnten im Umfeld des ersten Tatortes sowie im Rahmen der Nahbereichsfahndung nach dem zweiten Vorfall Personen ermitteln, die als Beteiligte zugeordnet werden konnten. Zudem wurde die Soft-Air-Waffe in einem Pkw im Bereich der Viehhofstraße sichergestellt. Die beteiligten Personen sind zwischen 15 und 40 Jahren alt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell