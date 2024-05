Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann bedroht Kinder auf Sportplatz

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2024) bedrohte ein 40-jähriger Mann mehrere Kinder auf einem Fußballplatz in Wuppertal-Vohwinkel. Gegen kurz nach 18:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Mann, der sich mit einem Stock auf einem Sportplatz an der Straße Dasnöckel aufhält. Der Mann bedrohte damit wahllos Kinder und warf mit Flaschen nach ihnen. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten, versteckte sich der Angreifer in einem Gebüsch Nahe des Fußballplatzes. Die Polizisten forderten den Mann mehrfach auf, aus dem Gebüsch zu treten. Als er der Aufforderung nachkam, ging er mit einer zerbrochenen Glasflasche auf die Einsatzkräfte zu. Die Beamten nahmen den Mann fest. Anschließend wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm zunächst eine Blutprobe entnommen wurde. Schließlich brachte der Rettungsdienst den Mann in eine psychiatrische Klinik. (an)

