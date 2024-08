POL-EU: Kollision zwischen Fahrradfahrer und Pkw-Fahrer

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (21. August) kam es um 10.50 Uhr in einem Parkhaus in der Spiegelstraße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger beabsichtigte das Parkhaus mit seinem Pkw zu verlassen. Aufgrund eines gesundheitlichen Vorfalls konnte der Euskirchener nicht mehr bremsen und fuhr gegen das Kassenhaus. Der darin befindliche 23-jährige Mitarbeiter wurde von dem Pkw durch die Holzwand des ...

mehr