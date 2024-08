POL-EU: Alleinunfall mit Pkw

Euskirchen (ots) - Gestern (21. August) kam es um 17.25 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt am Eifelring in Euskirchen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann hinter dem Kassenbereich an. Im Rucksack des 16-Jährigen konnten zwei Duschbrausen aufgefunden werden. Der Kölner war bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen ...

