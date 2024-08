POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Übach-Palenberg-Rimburg (ots) - Ein 82-jähriger Mann aus Übach-Palenberg besuchte am Samstag (3. August) mit seinem Rollator eine Gaststätte in der Nähe seiner Wohnanschrift an der Straße Am Rimburger Acker. Dort kam er mit einem Mann ins Gespräch, der ihm anbot, seinen Fernseher zu reparieren. Daraufhin begleitete der Unbekannte den Senior nach dessen Angaben zu seiner Wohnanschrift in einem Mehrfamilienhaus und ...

mehr