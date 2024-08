Hückelhoven-Doveren (ots) - Ein 54-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am Sonntag (4. August), gegen 13.30 Uhr, mit seinem Motorrad Suzuki auf der Straße Kleinkünkel in Richtung Künkler Straße. Dabei geriet er ins Schlingern und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

