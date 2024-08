POL-HS: Mit Motorrad gestürzt

Kreis Heinsberg (ots) - Delikte: Hückelhoven - Versuchter Fahrzeugaufbruch Am Samstag, 03.08.2024, versuchten unbekannte Täter, zwischen 17 Uhr und 17:20 Uhr, gewaltsam in ein Fahrzeug einzudringen, welches auf einem Supermarktparkplatz "Am Landabsatz" geparkt war. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 ...

mehr