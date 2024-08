Wassenberg (ots) - Zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr öffneten unbekannte Personen am Donnerstagmorgen (1. August) im Parkbad gewaltsam einen Spind und nahmen eine Hose an sich, in der sich unter anderem Bargeld, eine Debitkarte sowie ein Pkw-Schlüssel befand. Anschließend entwendeten sie den zum Schlüssel gehörenden Pkw Renault Captur mit Heinsberger Kennzeichen, der auf dem Besucherparkplatz des Schwimmbads ...

