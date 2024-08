Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 216/2024 vom 04.08.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte:

Hückelhoven - Versuchter Fahrzeugaufbruch

Am Samstag, 03.08.2024, versuchten unbekannte Täter, zwischen 17 Uhr und 17:20 Uhr, gewaltsam in ein Fahrzeug einzudringen, welches auf einem Supermarktparkplatz "Am Landabsatz" geparkt war.

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Geilenkirchen - Diebstahl aus einem Fahrzeug

Zwischen Freitagnachmittag (02.08.2024,17:15 Uhr) und Samstagmorgen (03.08.2024, 08:45 Uhr) drangen Unbekannte in ein Fahrzeug "Am Zinneberg" ein und durchsuchten dieses. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem Tankkarten und ein Werkzeug entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete die weiteren Ermittlungen ein.

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Übach-Palenberg - Diebstahl eines Anhängers

Im Zeitraum vom 29.07.2024 (Freitag) bis zum Nachmittag des 03.08.2024 (Samstag), 16:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Bereich des "Eulenweg" einen dort abgestellten Anhänger mit GK-Kennzeichen.

