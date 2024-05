BPOLI S: Bundespolizistin getreten

Reutlingen (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Donnerstagabend (09.05.2024) am Reutlinger Bahnhof gekommen. Gegen 21:40 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann den Gleisbereich des Reutlinger Bahnhofs betreten und so von Bahnsteig 1 auf Bahnsteig 2 gelangt sein. Der Lokführer eines in den Hauptbahnhof einfahrenden Regionalzuges ...

mehr