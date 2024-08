Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Übach-Palenberg-Rimburg (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Übach-Palenberg besuchte am Samstag (3. August) mit seinem Rollator eine Gaststätte in der Nähe seiner Wohnanschrift an der Straße Am Rimburger Acker. Dort kam er mit einem Mann ins Gespräch, der ihm anbot, seinen Fernseher zu reparieren. Daraufhin begleitete der Unbekannte den Senior nach dessen Angaben zu seiner Wohnanschrift in einem Mehrfamilienhaus und sah sich den Fernseher an. Nachdem der Besucher die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte der Rentner nach eigenen Angaben fest, dass eine Tasche fehlte. Diese habe in seinem Rollator gelegen, den er im Hausflur abgestellt habe. Er habe die Tasche gegen 17.30 Uhr gesucht und im Fahrstuhl des Hauses wieder aufgefunden. Dabei musste er jedoch feststellen, dass ein zweistelliger Geldbetrag aus der Geldbörse fehlte. Der Unbekannte wird durch den Senior als zirka 180 Zentimeter groß beschrieben. Er habe kurze blonde Haare gehabt und ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer beigen Jogginghose sowie einem beigen Polohemd. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei den Unbekannten sowie Personen, die Angaben zu dessen Identität machen können. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell