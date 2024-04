BPOL NRW: 20-Jähriger täuscht Bewusstlosigkeit vor und attackiert Bundespolizisten

Hagen (ots) - In der Nach zu Sonntag (14. April) kontrollierten Bundespolizisten eine Frau in einer S-Bahn im Hauptbahnhof Hagen. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach ihr suchen. Gegen 3:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten die S5 im Hagener Hauptbahnhof. Dabei wurden sie auf eine 27-Jährige aufmerksam und unterzogen diese einer Personenkontrolle. ...

