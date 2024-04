Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte schlagen und treten auf 28-Jährigen ein - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Essen - Bremen (ots)

Am Samstagmorgen (13. April) attackierten bisher Unbekannte einen jungen Mann im Essener Hauptbahnhof. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 4:45 Uhr wurde das Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Essen über eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig zu Gleis 1/2 in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 28-Jährigen, der eine Verletzung an seiner Lippe aufwies. Dieser will sich zuvor alleine auf dem Bahnsteig aufgehalten haben, als sich zwei Unbekannte ihm bedrohlich näherten. Zunächst soll es zwischen dem gambischen Staatsbürger und den Fremden zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Anschließend soll einer der Männer dem Bremer unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und ihm in den Bauchbereich getreten haben. Als sich ein Reisender der Situation näherte, sollen die Tatverdächtigen von dem Mann abgelassen haben und in Richtung Osttunnel geflüchtet sein. Anschließend sollen sie diesen in Richtung Hollestraße verlassen haben. Auf eine ärztliche Untersuchung verzichtete der Verletzte. Eine von den Bundespolizisten durchgeführte Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Unterdessen wurde in der Bundespolizeidienststelle eine Videoauswertung durchgeführt. Dabei wurde die Tathandlung festgestellt und gesichert.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 13. April zwischen 04:40 und 04:50 Uhr im Hauptbahnhof Essen auf dem Bahnsteig zu Gleis 1/2 aufhielten? Es handelt sich um zwei Männer jungen Alters, mit dunkelblondem Haar, einer der Unbekannten trug ein hellblaues T-Shirt mit einer weißen Ziffer (3) am Arm, eine Jeanshose und helle Turnschuhe. Der zweite Mann trug eine schwarze Sweatshirtjacke, eine dunkle Jeanshose und Turnschuhe. Die Unbekannten flüchteten nach der Tathandlung durch den Osttunnel des Essener Hauptbahnhofes in Richtung Hollestraße.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell