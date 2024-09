Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an einem Mercedes angerichtet, der im Schienerbergweg geparkt stand. Nach dem Zusammenstoß, der mutmaßlich einem Fehler beim Rückwärtsfahren geschuldet war, suchte der Verantwortliche das Weite. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nehmen die Ermittler der Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Streithahn mit über drei Promille in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen musste ein 38-jähriger Mann am Donnerstag seinen Rausch ausschlafen. Am frühen Morgen war die Polizei auf den Plan gerufen worden, als er sich mit seiner Frau stritt. Weil der Mann etwa 3,3 Promille pustete und der andauernde Konflikt erneut zu eskalieren drohte, wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen.

Immenstaad

Falsche Polizisten fordern am Telefon Kaution

Nur knapp einem Vermögensschaden entkommen ist ein Senior aus dem Bereich Immenstaad, als der am Mittwoch von Telefonbetrügern kontaktiert wurde. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und teilten ihm mit, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei die Zahlung einer Kaution im vierstelligen Euro-Bereich erforderlich. Nachdem der Mann angab, nur wenig Geld zuhause zu haben, endete das Telefonat. Weil der Senior der erfundenen Geschichte jedoch weiterhin Glauben schenkte, wählte er den Notruf, um sich nach alternativen Zahlungsmöglichkeiten zu erkundigen. Im Telefonat mit der richtigen Polizei wurde der Mann aufgeklärt. Nun ermittelt der Polizeiposten Immenstaad wegen versuchten Betrugs. Hinweise zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Eriskirch

Auto kollidiert mit Motorroller

Glück im Unglück hatte ein 22 Jahre alter Roller-Fahrer, als er am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in der Greuther Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Zweiradfahrer war von der L 334 kommend in Richtung Dorfmitte unterwegs. Eine entgegenkommende 61 Jahre alte BMW-Fahrerin bog nach links auf einen Parkplatz ein und unterschätzte offenbar die Geschwindigkeit des herannahenden Motorroller-Lenkers. In der Folge kam es zur Kollision und der 22-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich nur kleinere Blessuren zu. Ein Rettungsdienst war an der Unfallörtlichkeit nicht erforderlich. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Tettnang

Pkw kollidiert mit Lastwagen

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich auf der L 333 zwischen Holzhäusern und Tannau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Tettnang unterwegs und setzte in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an. An der unübersichtlichen Stelle übersah sie offenbar den entgegenkommenden Sattelzug, woraufhin die Fahrzeuge seitlich frontal zusammenprallten. Die Autofahrerin zog sich schwere Verletzungen zu, der 40 Jahre alte Lkw-Lenker wurde eher leicht verletzt. Rettungsdienste brachten beide Beteiligte in umliegende Krankenhäuser. Am Lastwagen wird der Sachschaden etwa 120.000 Euro geschätzt, am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, den Bergungsmaßnahmen und den Fahrbahnreinigungsarbeiten war die Landesstraße bis in die frühen Nachmittagsstunden voll gesperrt.

Überlingen

Pkw mit Gegenstand beworfen

Nachdem ein Autofahrer angibt, am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen der Abfahrt Nußdorf und der dortigen Baustelle mit einem scharfkantigen Gegenstand beworfen worden zu sein, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Mann war mit seinem BMW in Richtung Überlingen unterwegs, als der unbekannte Gegenstand von rechts auf die Straße geflogen sei und am Wagen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro anrichtete. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.20 Uhr auf der Abfahrt der Bundesstraße 31 bei Nußdorf hat sich ein Motorroller-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war aus Richtung Meersburg unterwegs, verließ die B 31 und verlor im weiteren Verlauf aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Piaggio. Nach dem Sturz kam er auf der Fahrbahn zum Liegen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Hinterm Steuer eingeschlafen

Weil er offenbar hinterm Steuer seines Wagens eingenickt war, endete die Fahrt eines 18-jährigen Renault-Lenkers am Dienstagnachmittag neben der Straße. Gegen 15.30 Uhr war der Mann auf der L 205 von Bermatingen in Richtung Neufrach unterwegs und überfuhr in der Folge einen Leitpfosten und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Verletzt wurde der junge Fahrer nicht, ihm droht nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

