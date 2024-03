Polizei Gütersloh

POL-GT: Tödlicher Verkehrsunfall in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (RB) - Am Dienstagabend (20.03.24) gegen 19.30 Uhr ereignete sich auf der Sender Straße in Schloß Holte-Stukenbrock, in Höhe des Ebbinghauswegs ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 72 jähriger Bielefelder mit seinem Pkw (Hyundai, I 10) aus einer Hauseinfahrt nach rechts auf die Sender Straße in Richtung Schloß Holte-Stukenbrock abbiegen. Ein 32-jähriger Verler, welcher mit seinem Ford Fiesta zu der Zeit auf der Sender Straße aus Richtung Verl in Richtung Schloß Holte-Stukenbrock unterwegs war, wich dem Hyundaifahrer aus und prallte am rechten Fahrbahnrand gegen einen Baum, ohne dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Pkw des Bielefelders blieb unbeschädigt. Der Pkw des 32-jährigen Verlers erlitt Totalschaden. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Diese begangen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, welche vom eintreffenden Rettungsdienst fortgeführt worden. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur den Tod feststellen. Ersten Ermittlungen nach war der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt. Die Ersthelfer wurden vor Ort betreut. Beide Pkw wurden sichergestellt. Auf Grund der Schwere des Unfalls, wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Münster angefordert. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 4000 Euro.

