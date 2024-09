Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann versucht mit Kettensäge in Wohnung einzubrechen

Kurz nach 2 Uhr meldete am Donnerstag eine 41-Jährige der Polizei, dass eine Person versuche, mit einer Kettensäge in ihre Wohnung in Laiz einzudringen. Während des Telefonats waren Kettensägegeräusche und Geschrei im Hintergrund wahrnehmbar. Der unbekannte Täter verschaffte sich vermutlich durch die defekte Hauseingangstür Zutritt zum Treppenhaus. Bei Eintreffen der Streife hatte sich die Bewohnerin mit ihrem Partner auf den Balkon geflüchtet, der Unbekannte war nicht mehr vor Ort. An der Wohnungstüre stellten die Beamten mehrere Schnitte fest. Nachbarn gaben hierauf an, eine Person hätte das Gebäude mit einem Baseballschläger verlassen und wäre auf einem E-Bike in Richtung Ortsmitte geflohen. Eine Fahndung im Nahbereich sowie die Absuche des Grundstücks blieben zunächst erfolglos. Kurz nach 11 Uhr tauchte mutmaßlich derselbe Mann wieder an der Wohnung auf und versuchte erneut, die Tür mit einer Kettensäge zu öffnen. Die Polizei, die mit einem Dutzend Beamten nach dem Täter fahndete, konnte diesen nicht mehr antreffen. Der Mann soll mit einem älteren roten Moped geflohen sein. Er soll mindestens 185 cm groß und schlank sein. Er war zur Tatzeit schwarz gekleidet und trug Handschuhe sowie einen Motorradhelm. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Neufra

Unbekannter Fahrer streift Fahrzeug

Im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen hat ein unbekannter Fahrer ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto gestreift und danach Unfallflucht begangen. Das Fahrzeug parkte von 12 Uhr bis 8 Uhr an der Hohenzollernstraße. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro. Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Sigmaringen

Beim Ausparken Auto touchiert

Beim Ausparken aus einer Parklücke im Parkhaus Prinzengarten hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr ein unbekannter Fahrer ein dort geparktes Auto beschädigt und dann Unfallflucht begangen. Durch den Streifvorgang auf dem Frauenparkplatz des oberen Parkdecks entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise zum flüchtigem Fahrer und Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Führerscheinentzug nach Trunkenheitsfahrt

Ihren Führerschein abgeben musste eine 62-jährige Ford-Fahrerin am Donnerstag gegen 1.30 Uhr. Beamte unterzogen sie einer Verkehrskontrolle, bei welcher starker Alkoholgeruch von der Frau ausgehend festgestellt wurde. Daraufhin gab sie an, zuvor lediglich zwei Schnäpse getrunken zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von fast 1,8 Promille. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus behielten die Beamten den Führerschein der 62-Jährigen ein. Sie gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Bad Saulgau

Berauscht mit Auto und E-Scooter unterwegs

Gleich zwei unter der berauschenden Wirkung von THC stehende junge Männer kontrollierte die Polizei im Straßenverkehr am Mittwochabend. Ein 23-jähriger VW-Fahrer gab in einem Gespräch an, vor zwei Tagen zwei Joints konsumiert zu haben. Ein 24-Jähriger auf einem E-Scooter zeigte bei der Kontrolle ebenfalls deutliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum. Beide Drogenvortests verliefen positiv, woraufhin die Betroffenen zur Blutentnahme mit aufs Polizeirevier mussten. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 23-Jährige als auch der 24-Jährige müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Bad Saulgau

Missglücktes Rangiermanöver fordert hohen Sachschaden

Beim Einparken hat ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch gegen 9.45 Uhr ein vor ihm geparktes Auto in der Scheuergasse beschädigt. Im Gespräch mit der Polizei gab der Mann an, vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht zu sein. Hierauf beschleunigte das Fahrzeug und fuhr einem Pkw gleicher Marke hinten auf. Bei der Kollision entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

