Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Unfall im Einmündungsbereich

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Brochenzeller Straße zur Hauptstraße. Eine 82 Jahre alte Hyundai-Lenkerin fuhr bei grüner Ampel auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den Audi eines 49-Jährigen, der in Richtung Ravensburg unterwegs war und verkehrsbedingt noch im Einmündungsbereich stand. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

Überlingen

Fahrzeug zu hoch - Vordach beschädigt

Weil er die Gesamthöhe seines Fahrzeugs unterschätzt hat, hat ein offenbar hungriger Autofahrer am Mittwoch Sachschaden angerichtet. In der schon überfälligen Mittagessenszeit gegen 13.30 Uhr fuhr der 25-Jährige mit einem Mercedes Sprinter in den Drive-in eines Fastfood-Restaurants in der Abigstraße. Weil sein Wagen samt der darauf montierten Leiter jedoch höher war als das Vordach des Bestellschalters, und er die vorherige Beschilderung mutmaßlich übersehen hatte, kam es zum Unfall, bei dem rund 1.200 Euro Sachschaden entstand.

Überlingen

Vandalen beschädigen Bushaltestelle

Unbekannte Vandalen haben die Glasscheiben der Bushaltestelle Reutehöfe an der L 200 eingeschlagen. Ein Busfahrer bemerkte den Schaden am Donnerstag gegen 11.45 Uhr und meldete dies der Polizei. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Überlingen

Kanaldeckel ausgehoben - Unfall

Als er sein Geschäft vor den Wassermassen schützen wollte, die bei einem Platzregen am Donnerstagabend offenbar kurzzeitig die Straßen in der Altstadt überfluteten, ließ sich ein Mann zu einer gefährlichen Aktion hinreißen. Kurzerhand soll er mehrere Kanaldeckel ausgehoben haben, um eine Überflutung zu verhindern. Einem Autofahrer wurden die offenen Straßenschächte zum Verhängnis. Beim Befahren der Straße mit glücklicherweise witterungsbedingt langsamer Geschwindigkeit, fuhr er mit einem Rad in den Schacht, woraufhin an seinem Pkw mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Dem Verursacher droht nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Überlingen

Unfallflucht auf der Bundesstraße

Nach einem Spiegelstreifer am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 31n zwischen Überlingen und Stockach ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 33 Jahre alter Lenker eines Ford-Ranger war in Richtung Stockach unterwegs, als ihm auf Höhe Aufkirch ein Transportfahrzeug fahrbahnmittig entgegenkam. In der Folge kam es zum Kontakt der Außenspiegel. Trotz des Sachschadens in Höhe mehrerer hundert Euro setzte der Transporter-Lenker seine Fahrt in Richtung Überlingen fort. Der weiße Wagen soll von der Größe ähnlich eines Ford Transit gewesen sein und seitlich eine orangefarbene Aufschrift mit orangenen Symbolen gehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Heiligenberg

Brand in Atelier

Nach einem Brand in einem Kunstatelier in der Schulstraße am Donnerstag gegen 16 Uhr hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Aus bislang nicht geklärter Ursache hatte ein Buch in einem Regal Feuer gefangen. Schnelles Eingreifen von Zeugen verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen, sodass sich der Brandschaden in Grenzen hielt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollends. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell