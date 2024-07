LPI-GTH: Polizeieinsatz

Gerstungen (ots) - Eine 78-jährige Fahrerin eines Kia befuhr gestern Abend die Wilhelmstraße von der Karlstraße in Richtung Landstraße und beabsichtigte nach links in die Schillerstraße einzufahren. Hierbei übersah die Frau offenbar einen entgegenkommenden 16-jährigen Mopedfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten, sodass der 16-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus kam. Das Moped war nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro ...

mehr