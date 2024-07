LPI-GTH: Fußgänger touchiert

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes in der Straße "Zum Pferderied" in Cobstädt kontrolliert. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

