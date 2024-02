Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Mit dem Auto im Bach gelandet

Glimpflich endete für einen Senior ein Unfall am Donnerstag bei Kirchdorf a.d. Iller.

Ulm (ots)

Der 68-Jährige war gegen 19.45 Uhr im Ortsteil Sinningen unterwegs. Im Bereich des Schulweg und Stockäckerweg fuhr er auf einer Wiese. Von dort aus wollte er wieder auf die Straße fahren. Der Senior erkannte in der Dunkelheit den Bachverlauf und wendete seinen Seat. Dabei fuhr er offenbar zu weit zurück und das Auto rutschte in den Gießenbach. Der Senior konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Glücklicherweise blieb der 68-Jährige unverletzt. Der Seat musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Schadens am Pkw ist noch unklar. Zu einer Gewässerverunreinigung kam es nicht.

++++0311808(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell