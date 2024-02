Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 21-Jähriger am Donnerstag bei Eberhardzell.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Audi auf der Landstraße 306 zwischen Eberhardzell und Oberessendorf unterwegs. Vor ihm fuhr eine 53-Jährige mit einem Peugeot. Die Frau an der Kreuzung zur B465 ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst. Auch der 21-Jährige bremste und kam zum Stehen. Die Peugeotfahrerin fuhr ein Stück vor. Da aber Fahrzeuge auf der B465 unterwegs waren, bremste sie an der Haltelinie nochmals ab. Das erkannte offenbar der Audifahrer nicht und schaute nicht auf das haltende Auto vor ihm. Wie er bei der Polizei berichtete, schaute er beim Anfahren auf den Fahrzeugverkehr auf der B465. Deshalb krachte er in das Heck des Peugeot. Durch den Aufprall zog sich die 53-Jährige Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den Unfallhergang. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro. Auf den 28-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

++++0306876 (LK)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell