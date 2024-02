Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Hauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen e.V.

Sigmaringen (ots)

Am Freitag fand die Hauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen e.V. in Mengen statt. Begonnen wurde mit einem Vesper, welches durch die Stadtkappele Mengen musikalisch umrahmt wurde. Friedrich Sauter begrüßte die anwesenden Gäste, bevor Bürgermeister Stefan Bubeck Grußworte der Stadt Mengen überbrachte und eine kurze Vorstellung der Stadt zum Besten gab. Nach dem mit 143 von 153 Delegierten die Beschlussfähigkeit festgestellt wurde, übernahm Bernd Weinmann zusammen mit der Stadtkapelle die Totenehrung. Dieses Jahr wurde besonders an die Kammeraden Wunibald Leuze, Manfred Glöckler, Josef Steidle und Hans-Otto Kaliski gedacht. Es folgte ein kurzer Vortrag von Kommandant Daniel Zeiler zum Ablauf des Großbrandes bei der Firma "Reifen Göggel". Friedrich Sauter dankte in seinem Bericht seiner Vorstandschaft, dem Landratsamt Sigmaringen, sowie Kreisbrandmeister Michael Reitter für die gute Zusammenarbeit. Weiters gab er einen kurzen Einblick zu der Übung "Roter Hahn" in Stetten a.k.M., dem Feuerwehrhotel in Titisee, dem aktuellen Stand des Umsatzsteuergesetzes, der Arbeitsgruppe "Wald-&Flächenbrand", dem Fachgebiet "Brandschutzerziehung", der Auszeichnung zum "ehrenamtsfreundlichen Arbeitgeber", den Änderungen bei der Z-FEU und natürlich den Veranstaltungen des Jubiläumjahres. Über den neu aufgebauten Fachbereich "FB45", den Führungsstab, die Kreisausbildung, die Fördermittel und das Krisenmanagement erzählte Kreisbrandmeister Michael Reitter einige kurze, knackige Worte. Es folgten die Berichte des Kreisjugendfeuerwehrwartes Sebastian Kothmeier, des Notfallseelsorger Winfried Fritz, der Altersabteilung, dem Fachgebiet "Öffentlichkeitsarbeit" von Nadine Brucker und anschließend ein positiver Kassenbericht von Claudia Koch-Steinert. Die Entlastung übernahm, im Auftrag der abwesenden Kassenprüfer, Claudia Wiese (erste Landesbeamtin) und nutzte den Augenblick für Grußworte des Landratsamtes und des DRKs. Nach der Vorstellung des Haushaltsplanes 2025 durch Koch-Steinert wurde dieser einstimmig genehmigt. Nach den Ehrungen folgten Grußworte vom Leitenden Polizeidirektor Björn Maurer und MdL Klaus Burger, bevor die Versammlung geschlossen wurde.

