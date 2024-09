Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Bei Wohnungsbrand schlagen Flammen aus dem Dach

Bei einem Wohnungsbrand am Freitag gegen 18.35 Uhr in der Memminger Straße in Leutkirch kam es glücklicherweise lediglich zu circa 50.000 Euro Sachschaden, nicht jedoch zu einem Personenschaden. Nachdem der Rettungsleitstelle ein Dachstuhlbrand in einem mehrstöckigen Haus gemeldet wurde, bei welchem Flammen aus dem Dachfenster schlagen, verlegten unverzüglich starke Kräfte der umliegenden Polizeireviere sowie der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Wie die ermittelnden Beamten bislang in Erfahrung bringen konnten, befanden sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung keine Personen im Brandobjekt. Da das Brandobjekt jedoch mit weiteren bewohnten Gebäudeteilen verbunden ist, mussten die zum Teil schlafenden Bewohner das Gebäude verlassen. Den eingesetzten Wehrmännern gelang es die Flammen unter Kontrolle zu bringen und den Brand nach circa einer halben Stunde zu löschen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt und noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Bewältigung der Einsatzlage waren neben knapp einem Duzend Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg auch 27 Wehrmänner sowie 10 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Am Gebäude dürfte ein Schaden von circa 50.000 Euro entstanden sein. Es wurde niemand verletzt.

Weingarten

Zur Erlangung einer Bierflasche Gewalt angewendet

Mittels Gewaltanwendung erlangte am Samstag gegen 04.32 Uhr ein 35-jähriger an einer Tankstelle in der Waldseer Straße in Weingarten den Besitz einer Bierflasche und wehrte sich später gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Als der Täter die Tankstelle betrat und wohl ein Bier erwerben wollte, wurde ihm aufgrund seines Zustandes geraten, kein Bier zu kaufen. Mutmaßlich in seiner Gier nach Bier packte der Mann das Tankstellenpersonal am Hals und schlug den Kopf der Geschädigten gegen ein Verkaufsregal. Dies, um das Bier ohne Bezahlung zu entwenden. Ein bislang unbeteiligter 23-jähriger Mann bemerkte den Vorfall und wollte den Täter vor der Tankstelle stoppen. Dabei stürzten beide Männer, wobei die Bierflasche zersprang. Der couragierte Helfer erlitt dabei tiefe Schnittwunden an seiner Hand. Nachdem der Täter die Örtlichkeit zunächst zu Fuß verlassen hat, konnte er kurze Zeit später durch Beamte des Polizeirevier Weingarten im Rahmen der sofortigen Fahndung in der Wismarer Straße angetroffen werden. Als der Mann versuchte die eingesetzten Beamten zu schlagen, musste durch diese Pfefferspray eingesetzt werden, um den Mann unter erheblicher Kraftanstrengung zu bändigen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

