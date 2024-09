Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Geparktes Kleinkraftrad umgefahren - Verkehrsunfallflucht

Bislang unbekannter Lenker fuhr am Freitag zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Platzstraße in Bad Saulgau gegen ein ordnungsgemäß geparktes Kleinkraftrad und stieß dieses dabei um. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit. Nachdem der Besitzer des Kleinkraftrades sein Fahrzeug lediglich circa 10 Minuten auf einer Parkbucht abgestellt hatte und an sein Fahrzeug zurückkam, musste er durch einen unbeteiligten Zeugen erfahren, dass sein Kleinkraftrad wohl soeben umgefahren wurde. Dabei entstand an dem Zweirad ein Schaden von circa 200 Euro. Der Unfallfahrer, bei welchem es sich eventuell den Lenker eines VW-Cabrio mit biberacher Kennzeichen handeln soll, war bereits verschwunden. Mutmaßlich verließ er die Örtlichkeit sofort nach der Kollision, ohne sich entsprechend um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verkehrsunfall beziehungsweise zum Fahrzeug des Verursachers werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Nummer 07581 482-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell