Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Hagnau/Stetten

Pkw-Lenker überholt gefährlich

Zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr am Samstag überholte der Lenker eines blauen Seat Alhambra auf der Bundesstraße B31 zwischen Hagnau und Meersburg derart riskant, dass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen oder ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das in Richtung Überlingen fahrende Fahrzeug konnte anschließend durch eine Streife des dortigen Polizeireviers angehalten werden. Der einsichtige Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Zeugen sowie insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge, welche aufgrund der Überholmanöver beeinträchtigt waren, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Unbekannter zerkratzt Pkw

Am Samstagmittag zwischen etwa 14.00 Uhr und 16.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in Meersburg einen am Straßenrand der Straße "Am Weiher" abgestellten weißen VW Golf. Vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigte der oder die Unbekannte das Fahrzeug an allen vier Seiten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwas über 10.000.- Euro belaufen. Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0, entgegen.

