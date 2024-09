Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

27-Jähriger hält Polizei auf Trab

Für mehrere Einsätze der Polizei hat am Wochenende erneut ein 27-Jähriger im Stadtgebiet gesorgt. Am Samstag entwendete der Mann aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Jahnstraße zwei Dosen Bier, obwohl er dort ein Hausverbot hat. Kurz vor Mitternacht pöbelte der 27-Jährige im Bereich des Marienplatzes Passanten an, weshalb ihm eine alarmierte Polizeistreife einen Platzverweis erteilte. Rund zwei Stunden später tauchte der Mann erneut am Marienplatz auf, wo er von der Polizei bis am Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen wurde. Angestellte eines Hotels in der Mauerstraße riefen am Sonntag kurz nach 7.30 Uhr erneut die Polizei, weil sich der Mann trotz Hausverbots in der Lobby aufhielt und eine Mitarbeiterin beleidigt hatte. Beamte des Polizeireviers erteilten dem 27-Jährigen abermals einen Platzverweis, dem dieser nicht nachkam und schließlich von den Polizisten nach draußen gebracht werden musste. Gegen den Zugriff der Polizisten wehrte sich der 27-Jährige. Wenig später hielt sich der Mann wieder an der Tankstelle in der Jahnstraße auf, und wurde noch am selben Vormittag beim Diebstahl in einem Kiosk am Bahnhof erwischt. Eine Polizeistreife erteilte dem Mann sodann einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich. Weil der 27-Jährige sich am Nachmittag jedoch wieder dort aufhielt, nahmen ihn die Polizisten wieder in Gewahrsam. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Ravensburg

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Deutlich alkoholisiert war ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer, als er am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Gartenstraße gestürzt ist. Passanten hatten den Radler mit auffälligen Schlangenlinien beobachtet, die schließlich zu dem Sturz führten. Dabei zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Einen Alkoholtest konnte der Mann aufgrund seines Rausches nicht durchführen, weshalb er eine alarmierte Polizeistreife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Der 69-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Ravensburg

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Eine Frontalkollision zweier Fahrzeuge auf der B 30 zwischen Untereschach und der Anschlussstelle Ravensburg-Süd hat am Freitag gegen 22.45 Uhr zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro gefordert. Ein 33-Jähriger kam mit seinem Dodge RAM mutmaßlich aufgrund Alkoholkonsums auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem VW eines ebenfalls 33-Jährigen zusammen. Durch die wuchtige Kollision schleuderte der Dogde zunächst gegen die rechte Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam an der linken Schutzplanke zum Stehen. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Rettungsdienst brachte die beiden Fahrer mit jeweils leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife beim Unfallverursacher zudem deutlichen Alkoholeinfluss fest. Ein Test ergab rund 1,2 Promille, weshalb der 33-Jährige im Krankenhaus Blut und bei den Beamten seinen Führerschein abgeben musste. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zur Reinigung der Fahrbahn, die rund 2,5 Stunden lang gesperrt war, an. Der 33-jährige Unfallverursacher muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aulendorf

Stichflamme fordert zwei Verletzte

Zwei Personen im Alter von 42 und 37 Jahren sind am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr durch eine Stichflamme leicht verletzt worden. Die beiden Bewohner einer Asyl- und Obdachlosenunterkunft in der Schussenrieder Straße befanden sich in dem gemeinsam bewohnten Zimmer im dritten Stock, wo der 37-Jährige mit einer Sprühdose hantierte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge betätigte er zeitgleich ein Feuerzeug, sodass eine Stichflamme entstand. Zu einem weiteren Brandausbruch kam es nicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf, die mit 25 Wehrleuten anrückte, lüftete das Zimmer. Ein Sachschaden am Gebäude entstand nicht. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kißlegg

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag zwischen 19.50 und 20.35 Uhr einen Alfa Romeo touchiert, der in der Schlossstraße auf Höhe eines Restaurants abgestellt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte aus dem Hofraum des Restaurants ausfuhr und dabei gegen die vordere linke Seite des Alfa prallte. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

