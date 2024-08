Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Am Montag, 19. August 2024, gegen 00:26 Uhr bis 01:50 Uhr entwendeten mehrere Personen zwei Fahrzeuge aus einem Autohaus in der Brinkstraße. In der gleichen Zeit wurden in der Kolpingstraße zudem Kfz-Kennzeichen entwendet.

Durch das zuständige Fachkommissariat der PI Cloppenburg/Vechta wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Einer der entwendeten Pkw konnte noch am 19. August 2024, gegen 14:10 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Diepholz auf einem Parkplatz in Lembruch festgestellt werden. Zwei Männer, im Alter von 24 und 31 Jahren, welche keinen Wohnsitz in Deutschland begründen, rückten in den Fokus der Ermittlungen. Diese konnten in der Straße Graftlage (Diepholz) in einem Pkw kontrolliert werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die beiden Männer, sodass noch am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück durch einen Richter am Amtsgericht Osnabrück ein Haftbefehl auf Untersuchungshaft erlassen wurde. Die 24- und 31-jährigen Männer konnten noch am selben Tag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell