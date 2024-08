POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg sowie den Nordkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg sowie den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

+++ Die Polizeidienststellen in Friesoythe und Cloppenburg laden zu Berufsinformationstagen am 12. September und 22. November +++ Anmeldung erforderlich +++

Das neue Schuljahr hat begonnen. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet das den Start in ihr letztes Jahr an einer Oberschule, dem Gymnasium oder einer berufsbildenden Schule und somit auch in eine abschließende Phase der Berufsorientierung. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta möchte daher mit Beginn des neuen Schuljahrs auf die bestehenden Möglichkeiten für Bewerber/innen mit Realschulabschluss, (einem Teil) der Fachhochschulreife sowie dem Abitur zum Einstieg bei der niedersächsischen Polizei in 2025 hinweisen.

Um den Beruf für angehende Bewerber/innen aber auch für künftige Schülerpraktikanten/innen und ggf. deren Eltern etwas anschaulicher zu machen, werden am 12.09.2024 beim Polizeikommissariat Friesoythe sowie am 22.11.2024 am Standort der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Cloppenburg für angemeldete Besucher/innen spezielle "Berufsinfotage" durchgeführt. Im Rahmen von jeweils zweistündigen Veranstaltungen werden spannende Einblicke hinter die Kulissen des Polizeialltages gewährt und zahlreiche Berufs- und Ausbildungsinformationen mit auf den Weg gegeben. Alle Bewerber/innen, die später einmal ihren Dienst bei der Polizei antreten möchten, müssen vorab ein umfassenden Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen. Auch hierzu gibt es auf den Infotagen Tipps.

Anmeldungen für die beiden Veranstaltungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Der Anmelde-QR-Code findet sich auf Plakaten, die in den nächsten Tagen an alle weiterführenden Schulen im Landkreis Cloppenburg verteilt werden sowie auf der Homepage der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Die Einstellungsberater/innen der Polizei Friesoythe und Cloppenburg freuen sich schon auf zahlreiche Interessenten für die Berufsinfotage!

Am Berufsinfotag (12.09.) des Polizeikommissariats Friesoythe, Grüner Hof 59, stehen 48 Teilnehmerplätze in 4 Durchläufen ab 16:00, 16:40, 17:20 sowie 18:00 Uhr zur Verfügung.

Am 22.11. bei der Polizeiinspektion in Cloppenburg, Bahnhofstr.62, können insgesamt 72 Interessierte ab 14:00 oder 16:00 Uhr teilnehmen.

Anmeldungen unter: www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_cloppenburg_vechta Weitere Informationen zum Polizeiberuf in Niedersachsen finden sich auch auf der Internetseite der Polizeiakademie Niedersachsen www.polizei-studium.de

