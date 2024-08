Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 21. August 2024, gegen 21:43 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Pkw einen Parkplatz an der Fritz-Reuter-Straße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da der 41-Jährige zunächst falsche Personalien angab.

Cloppenburg - Geschwindigkeitsverstoß

Am Mittwoch, 21. August 2024, gegen 00:56 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Friesoyther Straße / B 72 und überholte eine Funkstreifenwagenbesatzung mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Funkstreifenwagenbesatzung entschloss sich zu einer Messung durch Hinterherfahren. Nach Toleranzabzug ergab die Messung einen vorwerfbaren Wert von 144 km/h bei erlaubten 100 km/h. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. August 2024, in der Zeit von 06:15 Uhr bis 13:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 29-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen Citroen C1 auf einem Parkplatz in der Straße Zum Stellwerk abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell