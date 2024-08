Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 20. August 2024, gegen 13:05 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Barßel mit ihrem Pkw die Schleusenstraße. Sie beabsichtigt die Oldenburger Straße in Richtung Ramsloher Straße zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 30-jährigen Frau aus Barßel, welche die bevorrechtigte Oldenburger Straße in Richtung Kampe befuhr. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt, ebenso zwei Kinder im Fahrzeug der 30-Jährigen. Der Gesamtschaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt.

