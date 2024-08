Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl zweier Pedelec

In der Zeit von Samstag, 17. August 2024 23:00 Uhr bis Sonntag, 18. August 2024, 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bether Dorfstraße und entwendeten aus einem verschlossenen Carport zwei verschlossene Pedelec der Marke Kalkhoff. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Kraftrades

In der Zeit von Donnerstag, 15. August 2024 20:00 Uhr bis Dienstag 20. August 2024 14:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Zur Basilika und entwendeten aus einem Gartenhaus ein verschlossen abgestelltes Kraftrad, BMW R 1200. Der Schaden wurde auf 8.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

