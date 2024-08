Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Ladendiebstahl mit Waffen

Am Montag, 19. August 2024, gegen 17.50 Uhr, entwendete ein 49-jähriger Mann aus Schneiderkrug diverse Tabakwaren aus einem Kiosk in der Falkenrotter Straße. Er flüchtete mit einem Fahrrad. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei fahndete nach dem Mann und wurde in dessen Verlauf durch zwei Kinder auf den Tatverdächtigen aufmerksam gemacht. Dieser warf das Fahrrad zur Seite und flüchtete, dabei ließ er das Diebesgut zurück. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn im Bereich der Schollagestraße stellen. Der Mann verhielt sich unkooperativ und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Im weiteren Verlauf gelang es, den Mann unter Kontrolle zu bringen und mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung zu durchsuchen. Dabei wurde u.a. ein Klappmesser aufgefunden. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Das Messer wurde sichergestellt.

