POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt 2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Diebstahl eines Pedelec Am Donnerstag, 15. August 2024, zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Prophete Navigator Pro, welches unverschlossen bei der Hauptschule in der Schützenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen. Damme - Diebstahl von Fahrradzubehör Am Samstag, 17. August ...

mehr