Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 16. August 2024, zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr, wurde ein E-Scooter der Marke Segway vom Busbahnhof am Pingel-Anton entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 19. August 2024, gegen 13.44 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer auf der Beverner Straße. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete die verdächtige Fahrweise des Mannes der Polizei. Er hielt schließlich bei einer Bäckerei an und die Anruferin wartete dort auf die alarmierte Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie den Fahrer hinter der Bäckerei antreffen. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 19. August 2024, 13.05 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Rollerfahrer aus Großenkneten den Werner-Eckart-Ring in Richtung Niedriger Weg. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin auf der Daimlerstraße in Richtung Dieselstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und fuhr mit dem Rad auf die Fahrbahn des Werner-Eckart-Rings und es kam zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer. Die Radfahrerin aus Cloppenburg wurde leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 19. August 2024, 19.36 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Böener Straße in Richtung Ortsmitte. Ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus Löningen befuhr den auf der Fahrbahn befindlichen Fahrradstreifen in gleicher Richtung und wollte die Straßenseite wechseln. Dabei kollidierte er mit dem Pkw des 33-jährigen Autofahrers. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell