Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 18. August 2024, gegen 6.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses in der Finkenstraße. Hier wurde die Glasscheibe eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 17. August 2024, 12.00 Uhr und Sonntag, 18. August 2024, 12.00 Uhr, touchierte und beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren die auf der rechten Straßenseite befindliche Ampelanlage in der Großen Straße. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Illegaler Ölwechsel

Am Samstag, 17. August 2024, gegen 17.45 Uhr, teilte ein Spaziergänger mit, dass vier junge Personen an einem VW Golf 6 in dunkelgrün/anthrazit, ohne ersichtliches Kennzeichen, in einem Waldstück mutmaßlich einen Ölwechsel durchgeführten. Als die Polizei eintraf, waren die jungen Männer bereits nicht mehr vor Ort. Auf dem gepflasterten Waldweg konnte Altöl sowie ein Altfilter vorgefunden werden. Der Bauhof sowie das Umweltamt wurden in Kenntnis gesetzt. Die unbekannten Personen wurden durch den Zeugen beschrieben und sollen ca. 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Sie seien hager gewesen und hatten tiefschwarzes, leicht welliges Haar. Eine Person könnte ca. 180 cm groß gewesen sein. Die anderen Personen seien kleiner gewesen. Sie trugen gräuliche Kleidung, alle ein T-Shirt. Die Kleidung der größeren Person soll ölverschmiert gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Landkreis Vechta - Gewalt gegen Polizeibeamte

In Vechta und Steinfeld kam es in den späten Abendstunden des Sonntags, 18. August 2024, zu zwei Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte. Nach einem Polizeieinsatz wegen Häuslicher Gewalt in Vechta kam ein Verwandter einer betroffenen Person hinzu und es kam zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte durch den 27-jährigen Tatverdächtigen. Hierdurch wurde ein Polizist leicht verletzt. In Steinfeld kam es nach dem Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit, Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, zu Widerstandshandlungen durch einen 40-jährigen Tatverdächtigen. Es wurden jeweils Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtigen aus dem Landkreis Vechta eingeleitet.

