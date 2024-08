Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbrecher durch Bewohner ertappt

Am Montag, 19. August 2024, gegen 00:45 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in ein Wohn-/Geschäftshaus im Schäwenkamp ein. Dabei wurde er durch einen Bewohner des Hauses ertappt, woraufhin der Unbekannte ohne Diebesgut die Flucht ergriff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit Samstag, 17. August 2024, 23.00 Uhr, und Sonntag, 18. August 2024, 9.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen Volvo XC60, welcher in einer Parkbucht der Emsteker Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 18. August 2024, zwischen 14.10 Uhr und 17.00 Uhr touchierte eine unbekannte Person mit einem Pkw vermutlich beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße Bloumenplacken abgestellten Seat Leon. Im Anschluss entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Ermke - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Verkehrsunfall

Am Sonntag, 18. August 2024, gegen 03:15/03:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Molbergen mit seinem Pkw auf der Ermker Straße. Kurz vor dem Ortsausgang Molbergen habe ein Gully auf der Fahrbahn gelegen, welchen er zu spät wahrgenommen habe und über den er mit seinem Pkw gefahren sei. In Folge dessen wurden beide rechten Fahrzeugreifen und -felgen beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Löningen - Schwerpunktkontrollen mit Zielrichtung Geschwindigkeit sowie Überprüfung der Fahrtüchtigkeit

Am Mittwoch, 14. August 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr fanden im Einsatzgebiet der Polizeistation Löningen an verschiedenen Örtlichkeiten mobile und stationäre Kontrollen statt:

Von den kontrollierten FahrzeugführerInnen führten zwei Verkehrsteilnehmende ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 18:04 kontrollierten Beamte einen 24-jährigen Mann aus Lastrup in der Schulstraße in Lastrup. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC. Gegen 18:50 Uhr konnte ein 18-jähriger Heranwachsender aus Lindern einer Kontrolle in der Lilienstraße in Lindern unterzogen werden. Sein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain.

Drei der kontrollierten Fahrzeuge wiesen keinen Versicherungsschutz mehr auf - hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen zwei Verkehrsteilnehmer wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet, da diese trotz geltenden Überholverbotes überholten, zwei Fahrzeugführer führten ein Kraftfahrzeug, obwohl sie nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis waren.

Zudem wurden diverse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Kontrolliert wurde in Löningen, im Vinner Weg und in der Böener Straße, in Essen (Old.), in der Löninger Straße und in Hemmelte in der Hauptstraße. Überall galten 50km/h, wobei der schnellste gemessene Wert bei vorwerfbaren 72km/h lag. Insgesamt wurden an diesen Örtlichkeiten sechs Verstöße im Verwarngeld- und zwei Verstöße im Bußgeldbereich festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell