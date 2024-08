POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 18.08.2024, um 00:14 Uhr, befuhr ein ca. 35-jähriger Mann mit seinem Pkw den Bokerner Damm in Vechta in Richtung Dinklage. Vor dem Kreisverkehr überfuhr er die zwei Verkehrszeichen auf der Grüninsel und kommt im Kreisverkehr auf der Pkw-Seite zum Stehen. Seine zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der Fahrer flüchtete fußläufig ins anliegende Feld. Zeugen konnten den Unfall beobachten. Eine Nahbereichsfahndung nach ihm, u.a. durch den Einsatz der Drohnengruppe der freiwilligen Feuerwehr Vechta, verllief negativ.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 17.08.2024; 20:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek die Hauptstraße in Visbek. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 18.08.2024; 01:25 Uhr, kam es in Vechta, Oyther Straße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Omnibusses, welcher beim hiesigen Stoppelmarkt eingesetzt war. Ein bislang unbekannter Täter platzierte eine Leitbarke auf der Oyther Straße, so dass der Bus mit dieser kollidierte. Am Omnibus entstand ein Schaden, zu Personenschäden kam es nicht. Wer Hinweisen auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 18.08.2024; 00:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw den Lattweg in Vechta. Aufgrund des stockende Verkehrs vor der Lichtzeichenanlage, musste der vorausfahrende 56-jährige PKW-Fahrer aus Bösel abbremsen, welches die 52-jährige zu spät erkannte und auf den Pkw auffuhr. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

