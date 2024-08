Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen (07.08.2024) in der Württembergstraße einen BMW in Brand gesetzt. Zeugen meldeten das in Vollbrand stehende Auto gegen 05.00 Uhr der Feuerwehr. Der auf einem Parkplatz vor einem Blumengeschäft abgestellte BMW brannte völlig aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

