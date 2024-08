POL-S: Fahrzeug in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind am Dienstagmittag (06.08.2024) in eine Wohnung an der Möhringer Straße eingebrochen. Zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr gelang den Tätern auf unbekannte Weise der Zugang in das Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie die Wohnungstüre auf und durchwühlten mehrere Räume. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Handtaschen und Uhren. Zeugen werden gebeten, sich ...

