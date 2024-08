Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Brandstifter festgenommen

Stuttgart-Ost/-Mitte/-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (06.08.2024) in der Königstraße einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in zwölf Fällen Feuer gelegt zu haben. Ein 28 Jahre alter Passant meldete gegen 4.30 Uhr einen brennenden Mülleimer auf Höhe der Hausnummer 3 in der Königstraße. Im Rahmen der Fahndung trafen alarmierte Polizeibeamte den Tatverdächtigen in Tatortnähe an. Bei seiner Personenkontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige am Donnerstagmorgen (01.08.2024) einen Renault in einer Parkgarage an der Leobener Straße in Brand gesteckt haben soll (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 01.08.2024 unter https://t1p.de/zuz0v ), weshalb die Beamten den 28-Jährigen festnahmen. Weiteren Ermittlungen zufolge steht der 28-Jährige im Verdacht, für weitere neun brennende Fahrzeuge im Stadtteil Ost sowie einen brennenden Rettungsring am Berger Steg verantwortlich zu sein. (siehe hierzu Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/ftuei, https://t1p.de/vlk3t, https://t1p.de/edz7l, https://t1p.de/c0kvl) Der 28 Jahre alte Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

