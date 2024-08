Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (07.08.2024) einen 23-jährigen Mann und einen 17-jährigen Mann vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Baucontainer im Bereich der Baustelle in der Rosensteinstraße mit Graffiti besprüht zu haben. Die alarmierten Beamten trafen gegen 00.30 Uhr an der Unterführung Ehmannstraße Ecke Rosensteinstraße die beiden Tatverdächtigen an und nahmen sie fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell