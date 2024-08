POL-S: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Unfall in der Waiblinger Straße ist am Montag (05.08.2024) ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Ein 30-Jähriger war mit seinem Mercedes Sprinter um 11.35 Uhr in der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs, als er, offenbar verbotswidrig, nach links in die Daimlerstraße abbiegen wollte. In diesem Zuge übersah er die Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Fellbach ...

mehr