Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Großhansdorf gesucht!

Ratzeburg (ots)

29. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 27.07.2024 - Großhansdorf

Am Samstag (27. Juli 2024) kam es zwischen 21:00 Uhr und 22:15 Uhr in der Eckhoffkoppel in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterten die Täter auf einen Carport und öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster im Obergeschoss. Sie durchsuchten die oben gelegenen Räume, während sich die Bewohner im Wohnzimmer befanden. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Eckhoffkoppel in Großhansdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den beobachteten Personen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Die Polizei rät:

Bitte schließen Sie Ihre Fenster, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Insbesondere wenn diese über Dächer oder Anbauten gut erreichbar sind. Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Aufstiegshilfen leicht erreichbar herumstehen haben. Hierzu zählen unter anderem Leitern, Mülltonnen und auch dekorative Tische und Bänke. Weitere nützliche Verhaltenstipps finden sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/verhaltenstipps/

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell