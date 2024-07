Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Einbruch in Warengeschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30. Juni 2024, zwischen 3 und 5 Uhr wurde in ein Warengeschäft in der Krozinger Straße in Freiburg-Weingarten eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, indem er eine Tür aufhebelte.

Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten (Tel.: 0761/401428-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Einkaufzentrums (EKZ) Weingarten gemacht haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

