POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

26. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 17.07.2024 - Hoisdorf

Am 17. Juli 2024 (Mittwoch) kam es auf dem Parkplatz eines Hoisdorfer Sportvereins zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht den derzeit noch unbekannten Unfallbeteiligten.

Am Unfalltag rief gegen 15 Uhr eine Frau bei der Polizei Trittau an und meldete, dass sie auf dem Parkplatz der Grundschule Hoisdorf ein parkendes Auto angefahren und beschädigt hat. Zum Zeitpunkt des Anrufes war sie nicht mehr am Unfallort. Weitere Angaben wollte sie nicht machen. Die Beamten konnten ermitteln, dass es sich bei der Anruferin um eine 35-jährige Hamburgerin handelte. In der Folge wurden an ihrem Auto Unfallschäden festgestellt, die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt. Bei dem Parkplatz soll es sich um den Parkplatz des örtlichen Sportvereins handeln, der auch durch die Eltern der Kindertagesstätte genutzt wird.

Die Polizei sucht Zeugen und das beschädigte Fahrzeug. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem beschädigten Auto machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102/ 4656-0 oder per E-Mail: Grosshansdorf.PST@polizei.landsh.de entgegen.

