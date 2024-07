Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

22. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.07.2024 - Geesthacht

Am Samstag (20. Juli 2024) beendeten Beamte des Polizeirevieres Geesthacht gegen 00:45 Uhr in der Hansastraße eine Trunkenheitsfahrt.

Beamte des Polizeirevieres Geesthacht bemerkten im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen PKW VW, der auf der Berliner Straße in Richtung Ortsausgang fuhr und in die Hansastraße abbog. Hierbei wurde das Fahrzeug in auffälligen Schlangenlinien geführt. Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei dem 31- jährigen Fahrer aus Schwarzenbek eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen vorläufigen Wert von 2,38 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der Schwarzenbeker wird sich wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

