POL-RZ: Festnahme nach Brand

Ratzeburg (ots) - 22. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 20.07.2024 - Bargteheide Samstagnacht (20. Juli 2024) kam es gegen 23:20 Uhr in Bargteheide in der Straße "Am Redder" zu einem Einbruch in einen Kiosk, der sich im Gebäude eines großen Supermarktes befindet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Fensterscheibe in einen Kiosk ein. Hierbei wurde die Alarmanlage ...

