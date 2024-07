POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots) - 16. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.07.2024 - Breitenfelde Heute Morgen (16.07.2024) brach in einem Einfamilienhaus in der Straße Wiedenthal in Breitenfelde ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt. Gegen 06.10 Uhr wurden Beamte aufgrund eines Wohnungsbrandes im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses nach Breitenfelde entsandt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war bereits eine starke Rauchentwicklung ...

mehr