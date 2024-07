Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand im Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

16. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.07.2024 - Breitenfelde

Heute Morgen (16.07.2024) brach in einem Einfamilienhaus in der Straße Wiedenthal in Breitenfelde ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt.

Gegen 06.10 Uhr wurden Beamte aufgrund eines Wohnungsbrandes im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses nach Breitenfelde entsandt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war bereits eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Breitenfelde, Mölln, Alt-Mölln, Bälau und Talkau brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer aus noch unbekannten Gründen im Küchenbereich der Dachgeschosswohnung aus und griff auf den Dachstuhlbereich über. Der Bewohner hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung auf.

Eine 82-jährige Bewohnerin aus dem Erdgeschoss wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Den genauen Hergang ermittelt nun die Kriminalpolizei Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell