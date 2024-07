Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrraddiebe auf frischer Tat in Glinde gefasst

Ratzeburg (ots)

15. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 14.07.2024 - Glinde

Am Sonntagmorgen (14.07.2024), zwischen 00.00 Uhr und 00.10 Uhr konnte ein aufmerksamer Anwohner in der Berliner Straße in Glinde beobachten, wie drei Männer dabei waren, ein Fahrrad zu stehlen, welchen auf einem Pkw-Fahrradträger montiert war.

Nach Bemerken des Zeugen entfernte sich die Täter mit einem von vier auf einem Heckfahrradträger montierten Herrenrad.

Durch eine Glinder Streifenwagenbesatzung konnte das gut beschriebene Trio in der Straße "Am Zeugamt" angetroffen und an einem Fahrzeug kontrolliert werden.

Die drei 33, 36 und 42 Jahre alten Männer hatten das zuvor entwendete Herrenrad bereits in ihren eigenen Pkw verstaut. Das Fahrrad wurde zunächst sichergestellt und anschließend an den ausfindig gemachten Eigentümer aus Hessen wieder ausgehändigt.

Die drei angetroffenen Tatverdächtigen aus Hamburg, Pinneberg und Bremerhaven wurden nach erfolgter Personalienfeststellung entlassen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

